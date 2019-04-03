شاهد... يعري زوجته ويجلدها ويحرق شعرها لرفضها الرقص لأصدقائه

قام رجل بتعذيب زوجته وتعريتها وضربها بالسوط قبل أن يحلق شعر رأسها ويحرقه، بعدما نشرت فيديو سيلفي لها وهي تبكي على الإنترنت.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قصة الزوجة التي تدعى أسماء عزيز، البالغة من العمر 22 عاما، وقالت إنها تعرضت للضرب والإذلال على يد زوجها وأصدقائه لأنها رفضت أن ترقص لهم.

ويحاكم الزوج وأحد موظفيه في محكمة "مودل تاون" في مدينة لاهور في باكستان، بعد إيقافهما 4 أيام في الحبس الاحترازي.

وظهرت الزوجة وهي أم لثلاثة أطفال، في مقطع فيديو، الأسبوع الماضي، وتبدو آثار الضرب على وجهها، كما كانت صلعاء، واستجدت في شريط الفيديو مساعدة الناس لها.

Took notice and chkd — my office was informed by SHO PS Kahna Lahore: Police has registered FIR and arrested both accused & booked under sections 337-v and 506. Medical report of the woman is awaited. One of the arrested is Faisal her husband pic.twitter.com/M3yMN4wlUU — Shireen Mazari (@ShireenMazari1) ٢٧ مارس ٢٠١٩

​وبعد انتشار مقطع الفيديو تطورت القضية، ووصلت إلى وزارة حقوق الإنسان الباكستانية، التي أمرت باعتقال الزوج وأصدقائه وتقديمهم للمحاكمة.

وأمر قاضي المحاكمة بحبس الزوج بانتظار التقرير الطبي بشأن إصابات الزوجة أسماء، بينما طالب الزوج بفرصة لإيضاح الأحداث وسرد الحكاية من جانبه.

Medical examination of Lahore woman Asma Aziz reveals various injuries https://t.co/I8rpEfOI9l pic.twitter.com/hLJPiXWSUP — Latest Pakistan News (Being News) (@latestbreaking1) ٢٩ مارس ٢٠١٩

​وأشارت الزوجة أمام المحكمة إلى أن زوجها "اعتاد أن يجبرها على الرقص أمام أصدقائه، لكنها رفضت هذه المرة"، بحسب "ديلي ميل".

A girl from DHA Lahore Asma Aziz tortured by her husband for refusing to dance in front of his friends.

She said when she refused to dance, Her husband Mian Faisal along with one of his friends beat her with a pipe stripped her and shaved her hair in front of servant and friends pic.twitter.com/C9iONtjqkV — Zubair (@zubairkh19) ٢٧ مارس ٢٠١٩

​وقالت في الفيديو إن زوجها قام وأصدقائه بتمزيق ملابسها قبل أن يجبروها على الجلوس وحلق شعر رأسها وإحراقه، وتابعت "لقد قاموا بتعريتي وضربي بالسوط" مشيرة إلى أنه هددها بشنقها وهي عارية.