مصر... محاكمة عاجلة لـ6 متهمين قتلوا كويتا في القاهرة

أمر النائب العام المصري المستشار نبييل صدقي، بإحالة 6 متهمين محبوسين في قضية مقتل وسرقة المواطن الكويتي خالد الريش إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وذكر بيان لمكتب النائب العام حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن تحقيقات القضية رقم 10908 لسنة 2019، كشفت أن المتهمين عقدوا اتفاقا جنائيا على سرقة مسكن المجني عليه لسابق علمهم باحتفاظه بمبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية بمسكنه، مستغلين كونه طاعنا في الطعن، فضلًا عن عمل المتهمة الخامسة خادمة لديه.

وأضاف البيان أن المتهمة الخامسة مكنت المتهمين الأول والثاني من الدلوف لمسكن المجني عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات تشل مقاومة المجني عليها، وقيداه لها وطرحاه أرضا وتمكنا من الاستيلاء على المبالغ المالية.

وأشار البيان إلى أنه حال استغاثة المجني عليه، انقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات، وذلك حال تواجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامي.

واعترف المتهمون، بارتكابهم الواقعة، وأجروا محاكاة تمثيلية بمسرح الجريمة، جاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم، وما تم ضبطه من آثار مادية بمسرح الجرمية، وما ورد بتحريات جهات البحث وأقوال شهود الواقعة.