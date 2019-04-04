بعد كشفها عن ناشر الفيديو المسيء... الفنانة المصرية هالة صدقي تتراجع

كشفت الممثلة المصرية، هالة صدقي، عن ناشر الفيديو المسيء والمزعوم لها، ولكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها، وحذفت إعلانها.

وكانت هالة صدقي قد شاركت منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أمس الأربعاء، أشارت فيه إلى أن ناشر الفيديو المسيء هو مونتير، يدعى جورج فهيم، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.

© AFP 2019 / STR أول رد من الفنانة المصرية هالة صدقي على الفيديو المسيء

وكتبت هالة صدقي في منشورها المحذوف: "تم التوصل لمن فبرك الفيديو، وهو مونتير فاشل هاجر إلى أمريكا.. ويشاركه ابن عمته ويعمل بالمجاري بأمريكا واسمه جورج فهيم".

وكانت هالة صدقي أحدثت أزمة خلال الأيام الماضية، بعد نشرها لفيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، تهاجم فيه العاملين في مسلسلها التلفزيوني "بركة"، ووصفتهم بأنهم "جرابيع"، وأنها مضطرة للعمل معهم من أجل اتفاقها على عمليات التجميل.

وتقدم المحامي ​أيمن محفوظ​ ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، مطالبا بحبس هالة صدقي، وتوقيع أقصى عقوبة عليها، في حال ثبوت نسب الصوت لها في الفيديو المسيء.

© Photo / Insyagram/ HalaSedkiofficial منشور الفنانة المصرية هالة صدقي المحذوف من "إنستغرام"

وأشار محفوظ إلى أنه يجب خضوع ذلك الفيديو لفحص من قبل خبير فني معتمد، ليتبين ما إذا كانت هي قد تلفظت بتلك الألفاظ أم حسابها تمت قرصنته، مشيرا إلى أنه إذا تم التأكد أن صدقي تلفظت بتلك الألفاظ يجب الحكم عليها بعقوبة مقيدة للحرية والغرامة أو كليهما معا.

كما أكدت مصادر من داخل فريق عمل مسلسل "بركة"، أن حالة غضب تسيطر على العاملين بالمسلسل وخاصة الفنيين، بعد الفيديو المنسوب للفنانة هالة صدقي، التي ظهرت فيه وهي تسيء للعاملين، وتصفهم بـ"الجرابيع"، ولذلك رفض عدد من العاملين التعامل مع هالة خلال تصوير الساعات الأخيرة بالعمل، بحسب صحيفة "القاهرة 24".

وقال المصدر لـ"القاهرة 24″، أن الفنان عمرو سعد بطل المسلسل تدخل لحل الأزمة لإرضاء الفنيين العاملين فى المسلسل، كما أكدت المصادر أن عمرو اعتذر لهم عن الفيديو بالنيابة عن الفنانة، في محاولة منه لامتصاص حالة الغضب التي تسيطر على العاملين ضدها.

وأضاف المصدر أن عمرو قال للعاملين أن ما حدث خطأ في حق المسلسل وهو جزء أصيل من العمل، ولذلك يجب عليهم تجاوز الموقف وعدم إتاحة الفرصة للمتربصين بإثارة أزمة حول المسلسل.