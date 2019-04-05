بالفيديو... زفاف أمريكي غريب وسط الوحل

قرر جيريمي وأرييل بيدل إقامة حفل زفاف على طريقة سكان الأرياف والقرى الفقراء في جنوب الولايات المتحدة.

وظهر العريس في الحفل مرتديا ملابس ريفية فوق جسده العاري، في الوقت الذي ارتدت العروس فقط ملابس سباحة بيضاء وطرحة؛ وفقا لموقع "لينتا".

وبحضور الكاهن، تبادل العروسان عهود الزواج في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة. وبعد القبلة التقط جيريمي أرييل بين ذراعيه، وسحبها إلى مسار السباق ووضعها في الوحل، ثم استلقى بجانبها وسط ضحك الشهود.

بعد الزفاف، أعلن المتزوجون عن حملة لجمع التبرعات من أجل قضاء شهر عسل.