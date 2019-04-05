شاهد... مرور لبنان ينشر فيديو غريبا لقائد سيارة معطلة على الطريق

وأظهر المقطع الذي نشره حساب "غرفة التحكم المروري" في لبنان عبر "تويتر"، مواطنا يقف على سطح سيارته المعطلة المركنة على يمين طريق مزدحم بالسيارات المسرعة، وهو يلوح للسائقين الآخرين بضرورة الابتعاد عن السيارة.
وطلبت غرفة التحكم المروري من المواطنين استعمال مثلث التحذير "فلاشر" بمثل هذه المواقف حفاظاً على سلامتهم.
كرمال تضل بخير..— التحكم المروري (@tmclebanon) April 5, 2019
بالمثلث حذر الغير
لسلامتك استعمل مثلث التحذير⚠⚠ pic.twitter.com/zedyXCuyNH
وعلق المرور على الفيديو بعبارة: "كرمال تضل بخير.. بالمثلّث حذّر الغير.. لسلامتك استعمل مثلث التحذير".
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