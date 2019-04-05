سخرية تركية من مسلسل خليجي في رمضان...(صور)

تعرض مسلسل كويتي، للسخرية من منتج تركي، الذي اتهم صناعه بسرقة فكرة ملصق أحد مسلسلاته.

أشار المنتج التركي، يوسف سينكال، أن ملصق مسلسل "حلقة"، الذي يقوم بإنتاجه، تمت سرقته من قبل المسلسل الكويتي، "أمنيات بعيدة"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان.

وبعد أن شاركت بطلة المسلسل، العراقية هدى حسين، ملصق المسلسل العربي، قام سينكال بنشره عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وكتب: "هذا بوستر مسلسل تم تصويره وسيعرض قريبا، ألا يشبه شيء آخر".

وأبرز سينكال لمتابعيه، وجود تشابه كبير بين ملصقي المسلسلين، سواء في الديكور أو حتى الألوان.

ومسلسل "حلقة" من إنتاج شركة "ES" التركية، ويقوم ببطولته هاندا أرتشيل وسيركان شاي أوغلو.

© Photo / Insyagram/ yusufesenkal منشور المنتج التركي يوسف سينكال