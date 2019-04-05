"العندليب" عبد الحليم حافظ يعود إلى الحياة على مسرح في مصر

يعود المطرب المصري الراحل، عبد الحليم حافظ، إلى الحياة، من خلال حفل هو الأول من نوعه في العاصمة المصرية القاهرة.

سيشهد مسرح المنارة، في يوم 19 نيسان/ أبريل الجاري، إقامة أول حفل "هولوغرام"، الذي سيكون ضيفه الراحل عبد الحليم حافظ.

وستشارك في إحياء الحفل الاستثنائي، المطربة اللبنانية، كارول سماحة، التي شاركت الملصق الدعائي للمناسبة، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

​يذكر أن تقنية "الهولوغرام"، هي تقنية تصوير تجسيمي، تعتمد على التقاط جزيئات الضوء المتناثرة على جسم ما، ومن ثم عرضه على هيئة صورة ثلاثية الأبعاد مطابقة لشكل الجسم الحقيقي.

#EXCLUSIVE @Orange_Egypt proudly presents CAROLE SAMAHA in the first Hologram concert in #Egypt hosting the Legend Abdel halim Hafez at Al Manara Theater on Friday April 19th. Tickets available at Orange 8000 or all Virgin stores branches. pic.twitter.com/Ttp2AAAmpA — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) April 5, 2019

وكان أقيم حفل "هولوغرام" في المملكة العربية السعودية، في شهر يناير/ كانون الثاني، للمطربة المصرية الراحلة، أم كلثوم، ضمن مهرجان "شتاء طنطورة".

واحتفل معجبو الراحل عبد الحليم حافظ، قبل أيام، بذكرى وفاته الـ 42.

وتوفي عبد الحليم حافظ في 30 مارس/ آذار عام 1977، بعد صراع مع مرض البلهارسيا.