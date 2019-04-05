بالصور... تسريبات تكشف عن ثورة قادمة في هاتف "آيفون 11"

قد يكون من المبكر الحديث عن هاتف "آيفون 11" المقبل، ولكن كشفت تسريبات حديثة عن مفاجأة قد تحتويه، ستشكل ثورة جذرية في تصميم هاتف "أبل" الشهير.

انفرد موقع "ويبو" الصيني، بنشر صور يزعم أنها لهيكل هاتف "آيفون 11"، والتي تظهر فراغات مخصصة لـ 3 كاميرات.

ويظهر في الصورة، مربع واسع في الجزء العلوي من خلفية الجهاز، والمرجح أنه صمم بحجم كبير حتى يتسع للعدسات الثلاث.

وبحسب تحليل موقع "كالت أوف ماك"، فإن الصورة تكشف أن تصميم الهاتف لن يشهد تغيرا كبيرا على مستوى النتوء، أما التحول الأبرز، فهو الكاميرا الثلاثية.

أما الثقب الكبير الموجود في وسط هيكل الهاتف فهو موجه على الأرجح لتقنية الشحن اللاسلكي المتاحة بشكل مسبق في أسواق الهواتف الذكية.

ومن المنتظر أن تعلن "أبل" عن الجهاز بشكل رسمي في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما لم تتسرب معلومات كثيرة بشأن مزاياه حتى الآن، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

يذكر أن العديد من الهواتف الذكية الجديدة، تضم كاميرات ثلاثية، أبرزها "هواوي بي 30".