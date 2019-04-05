بالصور... تسريبات تكشف عن ثورة قادمة في هاتف "آيفون 11"

انفرد موقع "ويبو" الصيني، بنشر صور يزعم أنها لهيكل هاتف "آيفون 11"، والتي تظهر فراغات مخصصة لـ 3 كاميرات.
ويظهر في الصورة، مربع واسع في الجزء العلوي من خلفية الجهاز، والمرجح أنه صمم بحجم كبير حتى يتسع للعدسات الثلاث.
وبحسب تحليل موقع "كالت أوف ماك"، فإن الصورة تكشف أن تصميم الهاتف لن يشهد تغيرا كبيرا على مستوى النتوء، أما التحول الأبرز، فهو الكاميرا الثلاثية.
تسريب صورة جديدة على شبكة "Weibo" الصينية تُظهر فعلياً أحد أجزاء هيكل الكاميرا الخلفية الثلاثية للجيل المقبل من #آيفون تدعم التقريب البصري 5 مرات و #الواقع_المعزز #آيفون_11 #تكنولوجيا #تقنية #iphone11 #آبل pic.twitter.com/q3wZrERk3q— 24.ae | منوعات (@24Entertain) April 4, 2019
أما الثقب الكبير الموجود في وسط هيكل الهاتف فهو موجه على الأرجح لتقنية الشحن اللاسلكي المتاحة بشكل مسبق في أسواق الهواتف الذكية.
ومن المنتظر أن تعلن "أبل" عن الجهاز بشكل رسمي في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما لم تتسرب معلومات كثيرة بشأن مزاياه حتى الآن، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
يذكر أن العديد من الهواتف الذكية الجديدة، تضم كاميرات ثلاثية، أبرزها "هواوي بي 30".
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