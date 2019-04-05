أبطال "أفنجرز" يتحركون على أرض الواقع من أجل إنقاذ الأطفال (صور)

تمكن كل من الممثلين الأمريكيين، روبرت داوني جونيور (آيرون مان)، وكريس همسوورث (ثور)، وسكارليت جوهانسون (بلاك ويدو)، وجيرمي رينر، وبول راد (آنت مان)، وبري لارسون (كابتن مارفل)، من جمع مبلغ 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى ألعاب، لصالح الجمعيات الخيرية ومستشفيات الأطفال في منتجع "ديزني ريزورت" في كاليفورنيا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وبعد أن أعلنوا عن فعلهم البطولي مع الأطفال، قام أبطال "أفنجرز" بزيارة أطفال للهو معهم في متجر "ليغو" في مدينة ديزني، وكشفوا لهم عن الدمى التي تشبه شخصياتهم في أحدث أفلامهم "Avengers: Endgame"، والذي سيعرض في أواخر شهر نيسان/أبريل الجاري.

.@disneyland with the @avengers to donate $5M to benefit children’s hospitals around the country pic.twitter.com/xSgpPzQwm6 — Robert Iger (@RobertIger) April 5, 2019

the strongest avengers being the cutest with children pic.twitter.com/3u9dYGX9BA — 𝗻𝗮𝗸 | 𝟮𝟬 ⎊ (@COMlCTHOR) April 5, 2019

​وسيتم إرسال ألعاب ومنتجات فيلم "Avengers: Endgame" إلى مستشفيات الأطفال في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى "Give Kids World"، وهو منتجع غير ربحي يقع في وسط فلوريدا.

وسيطرح فيلم "Avengers: Endgame" بالسينمات في 26 أبريل الجاري، وهو استكمال لنهاية أحداث الجزء السابق "Avengers: Infinity War" في عام 2018، ومن إنتاج "استوديوهات مارفل".