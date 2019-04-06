تعرف على أكبر نافورة مياه في العالم (فيديو)

تبني العديد من الدول معالم تشجع على الحركة السياحية كالحدائق والمتاحف والأبراج بالإضافة لنوافير المياه التي تتسم بتصماميها المختلفة.

وتعتبر النافورة الموسيقية في شاطئ دادايبو في كوريا الجنوبية أكبر نافورة في العالم، بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

النافورة التي تم افتتاحها في عام 2009 على مساحة وصلت لـ219 مترا مربعا، بلغت تكلفتها 6,1 مليون دولار.

وتصل مياها إلى ارتفاع 55 مترا تنطلق من 1046 فوهة، ويوجد فيها 1148 ضوءا.

كما وتقدم النافورة عروضا راقصة على خلفية موسيقية.