دراسة: القهوة تزيد من نسب تطور مرض خطير

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة "فاندربيلت" الأمريكية، أن تناول فنجان أو اثنين من القهوة يوميا، يساعد على زيادة خطر تطور سرطان الرئة.

ووفقا لما جاء في تقارير طبية، توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج عقب تحليل 17 دراسة علمية، شارك فيها أكثر من مليون شخص بينهم 20 ألف أصيبوا بسرطان الرئة خلال فترة الدراسة.

واهتم الباحثون بفصل العوامل المسببة لسرطان الرئة وخاصة التدخين والقهوة.

وبسبب زيادة تناول المدخنين للقهوة بشكل مفرط، يزداد احتمال حصول خطأ في تقدير الحالة.

وأشار الباحثون إلى أن تحليل هذا العدد من الدراسات سمح لهم بعزل تناول القهوة عن بقية العوامل المسببة لارتفاع خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وتوصل الباحثون في النهاية إلى أن تناول فنجانين من القهوة يوميا بانتظام، رفع خطر تطور سرطان الرئة بنسبة 41% عند المدخنين، و37% عند غير المدخنين.