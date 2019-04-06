مرض يهدد 25% من سكان الإمارات

ووفقا لصحيفة "البيان"، تم اعتماد الدراسة التي عرضت في مؤتمر جراحة العظام الذي انطلق مؤخراً في دبي، على عدد من المترددين إلى عيادات العظام والمفاصل في مستشفيات الدولة.
وقال الدكتور إيهاب شحاتة، أخصائي تقويم العظام في المستشفى الدولي الحديث بدبي، إن خشونة الركبة هي الأكثر انتشارا ضمن أنواع أمراض التهاب المفاصل وخاصة لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاما.
وأكد شحاتة، أن أفضل ما يمكن اتباعه لتفادي أمراض المفاصل، كلما تقدم السن عشر سنوات، يجب تخفيف كمية الطعام المتناول بنسبة 10%.
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