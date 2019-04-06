وسط حزن ودموع... أبطال "لعبة العروش" يحضرون العرض الأول لموسمه الأخير (صور)

اجتمع أبطال المسلسل التلفزيوني الشهير، الحاصد لجوائز "إيمي"، "Game of Thrones" (لعبة العروش) الأربعاء، لحضور العرض الأول لموسمه الثامن والأخير، والذي من المتوقع أن يشهد العديد من الصدمات والمفاجآت لعشاقه حول العالم.

ووسط أجواء مفعمة بالحزن والتأثر، وضعت إحدى بطلات المسلسل، صوفي تيرنر، الماسكارا المقاومة للماء على وجهها، لعلمها أنه سيكون هناك الكثير من الدموع في المكان، وذلك لأن الموسم الثامن سيشهد على آخر لقاء بينها وبين كل زملائها، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وقالت تيرنر للصحفيين، التي تجسد شخصية "سانسا ستارك" في أحداث المسلسل "إنه لأمر مثير للغاية، وذلك لأن هناك فصلا جديدا بالكامل من حياتنا نبدأه.. لكن من المحزن جدا أن هناك فصل آخر يغلق، ولن نتمكن من لعب هذه الشخصيات المذهلة بعد الآن".

وأقيم العرض الخاص للموسم الثامن من مسلسل "لعبة العروش"، في "راديو سيتي ميوزيك هول"، في مدينة نيويورك الأمريكية.

📸 Pedro Pascal and Hafþor Julius Bjornsson at 'Game Of Thrones' Season 8 Premiere (April 3) @PedroPascal1 pic.twitter.com/LY7yKPNVmJ — Pedro Pascal Network (@pedropascalnet) April 3, 2019

ويتميز مسلسل "لعبة العروش"، الذي بدأت شبكة "إتش بي أو" الأمريكية في إنتاجه منذ عام 2011، والمستوحى عن سلسلة الكتب الشهيرة لجورج آر. مارتن، بتحولات مجنونة ومنعطفات لافتة للنظر ولحظات مخيفة وصادمة، مثل قتل شخصيات رئيسية في أحداثه، كما أنه يحتوي على واحدة من أكثر مشاهد المعارك ديناميكية التي تم تصويرها في حلقة تسمى "Battle of the Bastards" (معركة الأوغاد).

وكشف الممثل بيلو أسبايك، الذي يلعب دور "يورون غريغوي"، في العرض الخاص، عن أن الموسم الثامن سيضم "حلقتان مجنونتان"، وملحميتان، وسيكونا الأضخم في تاريخ التلفزيون.

Sophie Turner and Maisie Williams at the Game of Thrones Season 1 Premiere and the Game of Thrones Season 8 Premiere pic.twitter.com/JxymRfHyFh — Sophie Turner Online (@SophieTurnerCom) April 3, 2019

كما حضرت العرض الخاص للموسم الثامن والأخير من "لعبة العروش"، الممثلة البريطانية، إميليا كلارك، الشهيرة بشخصية "دينيريس تارجيرين"، وميسي ويليامز، التي تلعب دور "أريا ستارك".

وعلى الرغم من مقتل شخصيته في الموسم الأول، إلا أن جيسون موموا عاد الموت، من أجل الالتقاء بزملائه في المسلسل، بالعرض الخاص للموسم الثامن والأخير.

.@GameOfThrones cast & crew celebrated the eighth and final season's world premiere last night at @RadioCity in New York. The show returns to @HBO Sunday, April 14 at 9PM.



[📸: FilmMagic for HBO] #GameofThrones #GoTPremiereNYC pic.twitter.com/HaZbrA42Fv — HBO PR (@HBOPR) April 4, 2019

وقال موموا للصحفيين: "إنه أعظم مسلسل على الأرض، وقبل 9 سنوات لم أكن أعتقد أنني سأكون هنا الآن، من الجميل أن أرى أصدقائي، وأنا أتمنى لهم التوفيق، وأظهر للعالم أنه أعظم عرض".

بينما أشار الممثل كريستوفر هيفجو، الذي يلعب دور "تورموند جيانتسباين"، إلى أن قوة تأثير مسلسل "لعبة العروش" تتمثل في عدم إمكانية التنبؤ بأحداثه.

وأوضح هيفجو: "المسلسل لا يتبع قواعد رواية القصص، إنه يتبع قواعد الحياة وقواعد الموت، إنه أمر غير متوقع. إنه مثل الحدث الرياضي، فأنت لا تعرف ما الذي سيحدث. فرقعة! ويحدث شيء، ثم فرقعة! دائما هناك شيء ما".

وينتظر عشاق مسلسل "لعبة العروش"، عرض موسمه الثامن، الذي يسطر الفصل الأخير لكل شخصياته، في 14 نيسان/أبريل الجاري.