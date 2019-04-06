تسجيل
20:28 06 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    إميليا كلارك في العرض الخاص للموسم الثامن والأخير من مسلسل لعبة العروش، 3 نيسان/أبريل 2019

    وسط حزن ودموع... أبطال "لعبة العروش" يحضرون العرض الأول لموسمه الأخير (صور)

    © REUTERS / CAITLIN OCHS
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اجتمع أبطال المسلسل التلفزيوني الشهير، الحاصد لجوائز "إيمي"، "Game of Thrones" (لعبة العروش) الأربعاء، لحضور العرض الأول لموسمه الثامن والأخير، والذي من المتوقع أن يشهد العديد من الصدمات والمفاجآت لعشاقه حول العالم.

    ووسط أجواء مفعمة بالحزن والتأثر، وضعت إحدى بطلات المسلسل، صوفي تيرنر، الماسكارا المقاومة للماء على وجهها، لعلمها أنه سيكون هناك الكثير من الدموع في المكان، وذلك لأن الموسم الثامن سيشهد على آخر لقاء بينها وبين كل زملائها، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

    وقالت تيرنر للصحفيين، التي تجسد شخصية "سانسا ستارك" في أحداث المسلسل "إنه لأمر مثير للغاية، وذلك لأن هناك فصلا جديدا بالكامل من حياتنا نبدأه.. لكن من المحزن جدا أن هناك فصل آخر يغلق، ولن نتمكن من لعب هذه الشخصيات المذهلة بعد الآن".

    وأقيم العرض الخاص للموسم الثامن من مسلسل "لعبة العروش"، في "راديو سيتي ميوزيك هول"، في مدينة نيويورك الأمريكية.

    ويتميز مسلسل "لعبة العروش"، الذي بدأت شبكة "إتش بي أو" الأمريكية في إنتاجه منذ عام 2011، والمستوحى عن سلسلة الكتب الشهيرة لجورج آر. مارتن، بتحولات مجنونة ومنعطفات لافتة للنظر ولحظات مخيفة وصادمة، مثل قتل شخصيات رئيسية في أحداثه، كما أنه يحتوي على واحدة من أكثر مشاهد المعارك ديناميكية التي تم تصويرها في حلقة تسمى "Battle of the Bastards" (معركة الأوغاد).

    وكشف الممثل بيلو أسبايك، الذي يلعب دور "يورون غريغوي"، في العرض الخاص، عن أن الموسم الثامن سيضم "حلقتان مجنونتان"، وملحميتان، وسيكونا الأضخم في تاريخ التلفزيون.

    كما حضرت العرض الخاص للموسم الثامن والأخير من "لعبة العروش"، الممثلة البريطانية، إميليا كلارك، الشهيرة بشخصية "دينيريس تارجيرين"، وميسي ويليامز، التي تلعب دور "أريا ستارك".

    وعلى الرغم من مقتل شخصيته في الموسم الأول، إلا أن جيسون موموا عاد الموت، من أجل الالتقاء بزملائه في المسلسل، بالعرض الخاص للموسم الثامن والأخير.

    وقال موموا للصحفيين: "إنه أعظم مسلسل على الأرض، وقبل 9 سنوات لم أكن أعتقد أنني سأكون هنا الآن، من الجميل أن أرى أصدقائي، وأنا أتمنى لهم التوفيق، وأظهر للعالم أنه أعظم عرض".

    إميليا كلارك
    © REUTERS / Mario Anzuoni
    رغبت في إنهاء حياتها... بطلة "لعبة العروش" تكشف مواجهتها للموت مرتين
    بينما أشار الممثل كريستوفر هيفجو، الذي يلعب دور "تورموند جيانتسباين"، إلى أن قوة تأثير مسلسل "لعبة العروش" تتمثل في عدم إمكانية التنبؤ بأحداثه.

    وأوضح هيفجو: "المسلسل لا يتبع قواعد رواية القصص، إنه يتبع قواعد الحياة وقواعد الموت، إنه أمر غير متوقع. إنه مثل الحدث الرياضي، فأنت لا تعرف ما الذي سيحدث. فرقعة! ويحدث شيء، ثم فرقعة! دائما هناك شيء ما".

    وينتظر عشاق مسلسل "لعبة العروش"، عرض موسمه الثامن، الذي يسطر الفصل الأخير لكل شخصياته، في 14 نيسان/أبريل الجاري.

    انظر أيضا:

    رانيا يوسف أول ممثلة عربية تشارك في "لعبة العروش"
    لمحبي "صراع العروش"... فيلم جديد بعد أسبوع من نهاية الموسم الأخير
    رغبت في إنهاء حياتها... بطلة "لعبة العروش" تكشف مواجهتها للموت مرتين
    كشف سر "السائرون البيض" في صراع العروش (فيديو)
    الكشف عن معلومات جديدة حول الموسم الأخير من "لعبة العروش"... معركة "وينترفيل" الأطول
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مسلسل لعبة العروش, لعبة العروش, مسلسلات, صراع العروش, إتش بي أو, إميليا كلارك, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    أداء أحد المشاركين في مهرجان رياضي بروريف (اختراق) في الساحة الرياضية الصغيرة لملعب لوجنيكي في موسكو
    الجزائر تودع وتركيا تحتفل و"مرسيدس-بنز" بتوقيع من بوتين...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية
    هل تتخلى السعودية عن الدولار في معاملاتها النفطية
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك