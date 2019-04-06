سيلفي وقطار الموت خلفي..مرض العصر يهدد حياة الشباب (فيديو وصور)

ويلجأ البعض الذين لا يمكنهم التخلي عن صور السيلفي إلى استخدام أدوات مثل عصا السيلفي لأخذ لقطات قريبة جداً من حيوانات خطرة أو أماكن خطرة.

والبعض ذهب به الحال إلى تصوير نفسه سيلفي أثناء نقله للمشفى نتيجة تعرضه لعضة من سمك القرش أثناء التقاطه سيلفي.

وسنستعرض فيما يلي أخطر 10 صور سيلفي تم التقاطها أودت بعضها بحياة أصحابها:

سيلفي مع القرش الأبيض

قام المصور الهولندي بيترفيرهوغ البالغ من العمر 59 عاما بتصوير القرش الأبيض الكبير من داخل القفص لكنه قرر أن يذهب إلى أبعد من فما كان منه إلا أن خرج من قفص الغواصين والتقط عدة صورة سيلفي مع القرش المفترس في المكسيك.وعلق بعض المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي أن فيرهوغ هو صاحب السيلفي الأكثر حظا لاقترابه من القرش دون أن يصاب بأذى.

آخر سيلفي من أمام قطار

لقت فتاة روسية مصرعها خلال محاولتها التقاط صورة "سيلفي" مع صديقها، أثناء مرور قطار شحن في مدينة أوروسك الروسية.

ووفقا لتقارير، قررت الفتاة صاحبة الـ15 عاما، الوقوف على السكة الحديدية قبل وصول القطار إليها بثوان معدودة، لالتقاط صورة مميزة، ولم يسعف الوقت الفتاة، كارينا بايموخامبيتوفا، وفشلت في الابتعاد في الوقت المناسب ليدهسها القطار ويحول جسدها إلى أشلاء.

سيلفي مع ياغوار جائع

هاجم ياغوار ضخم أسود اللون، شابة أرادت التقاط صورة "سيلفي" بالقرب من قفصه في حديقة حيوانات في ولاية أريزونا الأمريكية.

— Good Morning America (@GMA) 10 марта 2019 г.

ووفقا لصحيفة "بي بي سي" البريطانية قامت الشابة بعبور الحاجز المخصص وحاولت التقاط صورة مع الحيوان المفترس، وهكذا تكون قد انتهكت جميع معايير السلامة التي وضعتها الحديقة.وهاجم الياغوار الشابة من خلال السياج الخاص به وأصابها بذراعها، تاركا جروحا عميقة.

أولى ضحايا جنون السيلفي

أول الأشخاص في القائمة التي تضم من ماتوا من أجل السيلفي هم ثلاثة مراهقات "شقيقتان وصديقتهم" عندما أردن في عام 2011 التقاط صورة سيلفي أثناء مرور قطار في الولايات المتحدة.

سيلفي النهر

أرادت فتاة تبلغ من العمر 13 عاما التقاط سيلفي لها على ضفاف أحد الأنهار نهر إلا أن القدر جعلها تفقد توازنها وتنزلق قدماها في النهر وسقطت في النهر وغرقت وتم العثور على جثتها في تموز / يوليو 2014.

فتاة تسقط من الطابق الـ27

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث ذهبت ضحيته فتاة حاولت التقاط صورة سيلفي من الطابق الـ27.وكانت الفتاة تحاول التقاط الصورة وهي تقف على حاجز شرفة أحد الأبراج في بنما.وحاول أحد عمال البناء الهتاف وأثناء الفتاة التي تدعى ساندرا ماسيدو عما تفعله، إلا أنها لم تتمكن من سماعه وسقطت.

وقام عدد من الدول محاربة ظاهرة السيلفي الخطير، من خلال منع إلتقاط صور السلفي في بعض الأماكن التي تراها خطيرة على أرواح المواطنين، ومن هذه البلدان الهند وروسيا وإندونيسيا.

وأطلقت روسيا في وقت سابق حملة "السيلفي الآمن"، والتي جاءت تحت شعار "مليون إعجاب على الشبكات الاجتماعية لا تستحق المغامرة بحياتك وسلامتك".