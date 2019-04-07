ضجة في السعودية بسبب زلة لسان إليسا عن "خاشقجي" (فيديو)

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لموقف محرج عندما تلفظت بكلمة "خاشقجي" بدلا من "قهوجي" خلال إحيائها حفلا فنيا في دبي مؤخرا.

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن "إليسا قبل بدء حفلتھا في دبي، شكرت كل من جاء لمشاھدة حفلھا والإحتفال معھا، وشكرت عددا من الأشخاص ووجھت تحیة لشخص يدعى ماھر قهوجي، إلا أنها أخطأت ونادته بماهر خاشقجي، ومن ثم قهقهت عالیا على الھفوة باسم العائلة.

بلبنان اغتيلت تقريبا 78 شخصية سياسية وصحفيه ولا أحد سأل عنهم..أتمنى لو اليسا غلطت باسم واحد منهم بدل خاشقجي يلي أخذنا حقه وبزيادة

pic.twitter.com/rXezPtErGA — وسن (@wasssn_s) April 6, 2019

الفنانه اليسا بحفلها بدبي تسقط اسقاطات على السعوديه بموضوع خاشقجي اين روتانا تحاسبها وبكره الخوف ان تكرمها وزاره الاعلام وتستقبلها هيئه الترفيه اعتقد اصبح الغلط على السعوديه هدف لدخول في السعوديه وامثله كثيره سابقه pic.twitter.com/uRvipnk5Uj — حرف طايش (@9989_s2) April 7, 2019

هفوة إليسا هذه وقهقهتها الصاخبة تسببت في غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبتها.