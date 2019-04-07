الرياضات الأكثر فاعلية لتخفيف الوزن

ليس من الضروري ممارسة رياضة الركض لتخفيف الوزن فهناك رياضات أخرى أكثر فاعلية تساعدك على تحقيق ذلك.

وللتخلص من الوزن الزائد بشكل فعال عليك ممارسة رياضة السباحة، فمقارنة بالركض السباحة تعطي نتائج أفضل، بحسب موقع "بوليتيكا".

خلال السباحة يكون على الجسم مقاومة الماء وبذل طاقة على التنظيم الحراري، بالإضافة إلى أنك تكون أقل عرضة للإصابات الرياضية خلال ممارسة السباحة.

كما أن رياضة تسلق الصخور مفيدة أيضا، إذ أنها تقوم بتنشيط جميع عضلات الجسم، ويساعد "المشي الاسكندنافي" في تنشيط عضلات الظهر والبطن والوركين. أما ركوب الخيل فيفعل عضلات حزام الكتف بالإضافة إلى المناطق الأخرى.

وحسب الدراسات، فإن هذه الأنواع من الرياضة أكثر فاعلية في حرق الدهون من الركض والمشي بنسبة 46% ولها تأثير أفضل على المفاصل.

في سياق آخر، أظهر بحث جديد، أن النوم السليم والمعتدل للإنسان له تأثير أقوى في فقدان الوزن من الذهاب لساعات طويلة إلى الصالات الرياضية.

ويرى الخبراء، أن الأرز والمعكرونة والخبز والمعجنات والبطاطا هي المسببات الأساسية لتخزين الشحوم.