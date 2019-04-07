بعد موجة غضب... بيان توضيحي حول تكريم سمية الخشاب في السعودية

تسبب تكريم الممثلة المصرية، سمية الخشاب، في العاصمة السعودية الرياض، وتحديدا في ملتقى نسائي خاص بالمرأة السعودية، موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشعل تكريم سمية الخشاب في المملكة غضب بعض السعوديين، الذين وجدوا أن الاحتفال بفنانة مصرية في حين أن الحدث موجه من الأساس إلى السعوديات أمر غريب ويحتاج لمراجعة.

ولكن خرجت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث، اليوم الأحد، لتصدر بيانا توضيحيا، تؤكد فيه أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب غير دقيق.

ياليت اللي رشح سمية الخشاب يطلع ويقول لنا مبررات هذا الترشيح لتنال هذا التكريم

ماهي الخدمات التي قدمتها للمرأة السعودية او للانسانية وهل يعتبر الكشف عن السيقان واسفل الامتان مبرر للتكريم — محمد الزمام/رفحاء (@zammammohd) April 7, 2019

سميه الخشاب المرأه السعوديه ؟! كيف جت هذي — العنزي (@alanzay_) April 7, 2019

وأكدت في البيان، أن مشاركة الخشاب جاءت بناءا على خطاب تلقته اللجنة من جمعية "مصريون في حب الخليج" يطلب مشاركتها، خصوصا أنها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن، على أن تتمثل مشاركتها في كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وبينت اللجنة، "أنه من منطلق التبادل الثقافي والتعاون بين البلدين الشقيقين المملكة ومصر، فقد جاءت مشاركة سمية الخشاب" في كلمة عبرت فيها عن تقديرها واعتزازها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في العمل، وفي شتى مناحي الحياة، ومن مكانة عالية تستحقها".

© REUTERS / Faisal Nasser سمية الخشاب تغني في السعودية... ووزارة الإعلام تكرمها

وأضافت "أن التكريم اقتصر على 8 سيدات سعوديات تميزن في مجالات علمية وعملية، وهن الأميرة هيفاء الفيصل، تقديرا لجهودها في العمل التطوعي والإعلامية سارة دندراوي والفنانة هدى العمر والشاعرة فاطمة القرني والناقدة الأدبية لمياء باعشن والصحفية أمجاد محمود رضا ونورة المبارك في مجال القيادة الإدارية والموسيقية إيمان قستي".

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن التكريم كان مخصصا للمرأة السعودية فقط، بينما تم توزيع الدروع التذكارية للمشاركات، ومن ضمنهن سمية الخشاب.

وكانت سمية الخشاب أعلنت في الفترة الماضية طلاقها من المطرب والملحن المصري، أحمد سعد، بعدما احتفلا بزواجهما في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.