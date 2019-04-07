بالفيديو... ضباط وضابطات يرقصون داخل قسم شرطة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من ضباط الشرطة بداخل أحد الأقسام وهو يؤدون رقصة على أغنية.

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وقام ضباط وضابطات قسم شرطة كورينث في ولاية تكساس الأمريكية بتصوير فيديو وهم يرقصون على نغمات أغنية " Uptown Funk" التي صدرت في العام 2014، بطريقة طريفة ومحترفة.

يذكر أن الأغنية الأصلية للفنان: مارك رونسون والفنان المميز: برونو مارس وحصلت على عدة جوائز منها جائزة "غرامي".

وبينما نشر ضباط قسم شرطة كورنيث الفيديو، أعلنوا تحديهم لزملائهم الضباط بقسم نورفولك هي مدينة مستقلة في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويوجد فيها أكبر قاعدة بحرية عسكرية في العالم.

وتقول صفحة قسم شرطة كورنيث على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن إدارة الشرطة في كورنث تلتزم بالتميز في الخدمة من خلال أساليب الشرطة المبتكرة والتقدمية.

وتؤكد أيضا على تقدير "ثقة المواطنين والالتزام بتنفيذ الواجب بشرف ونزاهة وكبرياء. من خلال الشراكات والجهود التعاونية، والسعي بجهد لتعزيز السلامة والأمن في المجتمع".