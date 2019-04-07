بالفيديو... إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

أبهرت المطربة اللبنانية، إليسا جمهورها، في أحدث حفلاتها بدبي، وذلك بالرقص الشرقي على المسرح.

واندمجت إليسا خلال الحفل مع الموسيقى وتشجيع الجمهور، ورقصت شرقي على خشبة المسرح، وهو ما تفاعل معه الجمهور.

وأحيت إليسا حفلها في جزيرة النخلة في جميرا في دبي، الجمعة.

يذكر أن إليسا تعرضت لموقف محرج من نفس الحفل، عندما تلفظت بكلمة "خاشقجي" بدلا من "قهوجي" خلال إحيائها حفلا فنيا في دبي مؤخرا.

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن "إليسا قبل بدء حفلتھا في دبي، شكرت كل من جاء لمشاھدة حفلھا والاحتفال معھا، وشكرت عددا من الأشخاص ووجھت تحیة لشخص يدعى ماھر قهوجي، إلا أنها أخطأت ونادته بماهر خاشقجي، ومن ثم قهقهت عالیا على الھفوة باسم العائلة.

وتسببت هفوة إليسا هذه وقهقهتها الصاخبة في غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبتها.

من ناحية أخرى، طرحت إليسا برومو أغنيتها المصورة الجديدة "كرهني"، من ألبومها الغنائي الجديد "إلى كل اللي بيحبوني".