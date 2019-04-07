شرطة خليجية تداهم وكرا للدعارة... وهروب جماعي للفتيات (فيديو)

شنت مباحث الآداب في دولة عربية حملة موسعة استهدفت عددا من الأوكار المشبوهة، أسفرت عن توقيف بائعات الهوى بالعشرات من جنسيات إفريقية وآسيوية مع عدد من الزبائن.

وقال مصدر أمني إن حملة مباحث الآداب في الكويت، تأتي ضمن ملاحقة الظواهر السلبية داخل المجتمع خاصة المتعلقة بالأمور الأخلاقية، مشيرا إلى أن عددا من الوافدات المشبوهات قمن بالهرب من رجال المباحث.

وأفاد المصدر أن المقطع المصور لهروبهن، يؤكد أن المنازل التي تم استهدافها ومداهمتها أوكار مشبوهة.

وأكد في سياق حديثه أن جميع الموقوفين في حملة مباحث الآداب من الجنسين سيتم إبعادهم عن البلاد مع إدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول إلى الكويت مجددا.

ويظهر في الفيديو عددا من النساء اللواتي حاولن الهرب من خلال القفز من أسطح المباني، فيما ظهرت إحداهن وكأنها تعرضت لإصابة.