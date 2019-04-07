بالفيديو... مجهول يقتحم الحلبة ويهاجم نجم المصارعة بريت هارت

تعرض نجم المصارعة الحرة الشهير في تسعينيات القرن الماضي، بريت هارت، أمس السبت، لهجوم مباغت من جانب أحد المشاهدين، وذلك أثناء إلقاءه خطابا بداخل الحلبة.

وبينما كان المعتزل بريت هارت (61 عاما) يلقي خطابا في حفل "قاعة المشاهير" السنوي، والذي يتم فيه تكريم نجوم مصارعة قدامى وسابقين، تسلل أحد المشاهدين إلى الحلبة خلسة، وأمسك بهارت وطرحه أرضا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وعلى الفور، تم السيطرة على الموقف، من جانب العديد من المتواجدين، بما في ذلك مصارعين آخرين، الذين جاءوا للدفاع عن بريت هارت، وقاموا بحمايته من هجمات الرجل.

Harry Smith (British Bulldog's son) getting him some of the guy that attacked Bret Hart#WWEHof pic.twitter.com/4cIIDLYp24 — 🃏Mr. Mason🃏 (@Mr251_) April 7, 2019

A 26-year-old man was arrested for slugging WWE legend Bret "The Hitman" Hart in the face as he was making a Hall of Fame speech at the Barclays Center. https://t.co/LdHDd2yQxn pic.twitter.com/MmQ4HNdj8W — ABC News (@ABC) April 7, 2019

وذكر أحد شهود العيان، أن الشخص ركض باتجاه الحلبة من بين الجماهير، وقال: "لم أستطع أن أصدق أن رجال الأمن لم ينتبهوا من تسلله".

وتابع أنه "لم يكن من اللائق أن يهاجم الرجل بريت هارت في هذه اللحظة الخاصة من حياته".

Someone just attacked Bret Hart at the WWE Hall Of Fame pic.twitter.com/gcRgXPqOvL — The Mighty King ScottyVia™ (@ScottyVia) April 7, 2019

وألقت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، القبض على المعتدي، الذي يدعى زاكاري مادسن، ويبلغ من العمر 26 عاما، ووجهت إليه تهمتا الاعتداء والتعدي الجنائي.

وشارك العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لواقعة الاعتداء على بريت هارت، من زوايا مختلفة، في الحفل الذي أقيم في استاد "باركليز".

ولم يكن بريت هارت في حاجة إلى رعاية طبية، بعد الاعتداء الذي تعرض له، واستكمل خطابه في الحفل.