نحل يعيش داخل عين فتاة ويتغذى على دموعها (صورة)

تعيش فتاة تدعى، هي، معاناة شديدة بسبب وجود نحل في عينيها يتغذى على دموعها وعروقها.

واكتشف أطباء مستشفى جامعة "فوين" بجنوب تايوان، أن أربع نحلات يبلغ طول كل منها 0.12 إنش، تعيش في عيني المريضة التي في العشرينات من عمرها.

ويصف البروفيسور، هونغ تشي-تينغ، رئيس طب العيون في المستشفى، حالة الشابة بأنها "الأولى في العالم"، حيث لم يعثر على حشرات تتغذى على الدمع داخل عين مريض من قبل.

وتقول الشابة: "كنا نزور قبر أحد الأقارب وحاولنا إزالة بعض الأعشاب الضارة. وشعرت بالرياح تضرب وجهي، ثم شعرت بأن شيئا ما دخل في عيني، اعتقدت أنه رمل أو تراب. قمت بتنظيف عيني باستخدام الماء، ولكن الألم بدأ يشتد في الليل".

وأوضح الطبيب هونغ أنه خلال فحص العين، "رأيت شيئا يبدو وكأنه أرجل حشرات، لذا أخرجتها تحت المجهر دون الإضرار بأجسامها. إنها 4 نحلات من فصيلة تعشش بالقرب من القبور وحطام الأشجار".