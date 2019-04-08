قتله فيل وأكلته الأسود وتناثرت أشلاؤه في كل مكان... عقاب مروع لـ"الصائد النذل" (صور وفيديو)

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السلطات في جنوب أفريقيا أنها عثرت على أشلاء "الصائد النذل"، الذي رفضت الكشف عن هويته.

وقالت السلطات في جنوب أفريقيا أنه عثر على رفاة وأشلاء الصائد في حديقة "كروغر" البرية، حيث عثروا على جمجمة بشرية وزوج من السراويل الخاصة به وبعض أجزاء من جسده.

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واعتقلت السلطات 4 من أصدقاء الشخص المتوفى، بعدما اعترفوا أنهم كانوا جميعا في رحلة صيد، وتمكنوا من قتل وحيد القرن النادر.

وقال مسؤولون محليون إن شركاء وأصدقاء الصياد النذل، أخبروا أقاربهم أنهم حينما كانوا في رحلة الصيد، وبعدما نجحوا في قتل "وحيد القرن"، قتل فيل ثائر وغاضب من إطلاقهم النار على وحيد القرن "الصياد".

وفي الوقت الذي فر فيه أصدقاء الصياد، بدأت السلطات في البحث عن جثمانه، لكنهم فشلوا في العثور عليها، ولم يتمكنوا إلا من إيجاد أشلائه في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وقال المدير التنفيذي للحديقة البرية، جلين فيليبس: "نعرب عن تعازينا لعائلة الصياد الميت، لكننا قلنا من قبل إن الدخول بتلك الطريقة غير المشروعة أمر غير حكيم، ويحمل الكثير من المخاطر، وهذا هو الدليل".

A suspected rhino poacher was killed by an elephant then eaten by lions, authorities say The Washington Post Five suspected poachers entered Kruger National Park in South #Africa last week to kill rhino that live… https://t.co/QCQEQK43Mg via @theafricamentor #tech #africabiz pic.twitter.com/s35FX9KZ8j — Africa Mentor (@TheAfricaMentor) April 7, 2019

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وتابع: "أمر محزن أن نرى بنات هذا الرجل بمثل هذا الحزن على فقدانهم لوالدهم، خاصة وأننا لم نتمكن إلا من استعادة القليل جدا من أشلائه".

وأوضح مدير حديقة كروغر البرية أنه من خلال دراسة تلك الأشلاء تبين أن الصياد النذل، بعد قتله من قبل الفيل، أكلته الأسود وقطعته إلى أشلاء متناثرة.

ويسعى دوما الكثير من الصيادين إلى قتل وحيدي القرن بصورة غير قانونية، رغم أنه بات مهددا بالانقراض، بسبب الثروة الكبيرة التي يجنيها على أصحابها خاصة وأن الكيلوغرام الواحد منه يتراوح سعره ما بين 15 ألف إلى 50 ألف دولار أمريكي، نظرا لاستخدامه في عدد من الدول مثل الصين ضمن وصفات طبية بديلة، حتى أنه ينظر إليه أنه أغلى من الذهب والكوكايين.