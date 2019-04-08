أول تعليق لسمية الخشاب على جدل تكريمها بـ"ختم الرسول"

قالت الممثلة المصرية سمية الخشاب، إن تكريمها في السعودية جاء ضمن فعاليات ملتقى المرأة السعودية، في دورته الثالثة.

وأشارت سمية الخشاب في أول تعليق لها على الجدل المثار حول تكريمها بـ"ختم الرسول" في الملتقى أنها "لست منزعجة من انتقادات تكريمي في السعودية، لوجود انقسام إزاء مرحلة الانفتاح هناك بين مؤيدين ومعارضين، ومع ذلك حظيت باستقبال هائل من جمهوري، ونال كليب "بتستقوي" الذي عُرض في الملتقى تصفيقا حادا من الحضور، وشعرت حينها وكأني أطير فوق الأرض من فرط حالة الحب والترحاب بي".

​وأوضحت في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" المصرية، أنها كُرمت من وزارة الإعلام السعودية، ضمن فعاليات ملتقى المرأة السعودية، وأن مشاركتها وتكريمها لا علاقة له بمنصبها كرئيسة لجنة الثقافة والفن في جمعية "مصريون في حب الخليج".

وبشأن حالة الاعتراض على منحها ختم نبي الإسلام محمد كتكريم من جمعية المنتجين والموزعين، قالت "التكريم كان مجسما لختم النبي محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام، فما ذنبي إذن؟".

كل التقدير لجمعيه المنتجين والموزعين السعوديه علي تكريمي وكل الشكر لرئيس الجمعيه الأستاذ محمد الغامدي وأعضاء الجمعيه والفنانين السعوديين الذين استقبلوني بكل الحب والحفاوه 🌹🙏 pic.twitter.com/Qs0dXfNjdu — Somaya ElKhashab (@somayaelkhashab) April 7, 2019

​وأصدرت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث، أمس الأحد، بيانا توضيحيا، أكدت فيه على أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب غير دقيق.

وأكدت اللجنة على أن "مشاركة الخشاب جاءت بناء على خطاب تلقته اللجنة من جمعية "مصريون في حب الخليج" يطلب مشاركتها، خصوصا أنها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن، على أن تتمثل مشاركتها في كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية.

​ولفتت إلى أنه "من منطلق التبادل الثقافي والتعاون بين البلدين الشقيقين المملكة ومصر، فقد جاءت مشاركة سمية الخشاب" في كلمة عبرت فيها عن تقديرها واعتزازها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في العمل، وفي شتى مناحي الحياة، ومن مكانة عالية تستحقها".

​وأضافت "أن التكريم اقتصر على 8 سيدات سعوديات تميزن في مجالات علمية وعملية، وهن الأميرة هيفاء الفيصل، تقديرا لجهودها في العمل التطوعي والإعلامية سارة دندراوي والفنانة هدى العمر والشاعرة فاطمة القرني والناقدة الأدبية لمياء باعشن والصحفية أمجاد محمود رضا ونورة المبارك في مجال القيادة الإدارية والموسيقية إيمان قستي".

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن التكريم كان مخصصا للمرأة السعودية فقط، بينما تم توزيع الدروع التذكارية للمشاركات، ومن ضمنهن سمية الخشاب.

جمعية المنتجين والموزعين السعوديين تكرم سميه الخشاب وتهديها ختم الرسول ﷺ والسبب أغنيتها الجديده!!

هذا إستفزاز وإستخفاف بكل ما تحمله الكلمة من معنى وخاصه رمزيه الجائزة وأن تهدى بسبب أغنيه وابغى أفهم وش دخل الجميعه بالفن pic.twitter.com/5rd1jJP0mv — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) April 7, 2019

​وكانت حالة من الجدل قد أثيرت خلال الأيام الماضية بعدما نشرت تقارير عن تكريم الممثلة المصرية سمية الخشاب بدرع عليه خاتم النبي محمد، وهو أثار عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وخارجها.