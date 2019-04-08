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17:00 08 أبريل/ نيسان 2019
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    الممثل المصري رامز جلال

    فنانة ضحية برنامج مقالب رامز جلال الجديد تكشف بعض تفاصيله

    © Photo / Facebook/RamezGalalAc
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    كشفت فنانة، إحدى ضحايا برنامج مقالب الفنان المصري، رامز جلال، عن بعض تفاصيله، وذلك قبل عرضه في شهر رمضان.

    أكدت الممثلة المصرية، شهيرة، أنها صورت بالفعل حلقة ضمن برنامج مقالب رامز جلال الجديد، ولكنها رفضت الكشف عن فكرة المقلب أو أي تفاصيل عنه، بحسب موقع "مصراوي".

    رامز جلال
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    تسريبات جديدة من برنامج رامز جلال رمضان المقبل... هؤلاء أبرز ضحاياه
    وفيما قالت شهيرة: "لن أكشف السر، دي أمانة"، إلا أنها نفت ما تردد بشأن أن التصوير يتم في مكان تحت الأرض.

    وبحسب تقارير مصرية، فإن برنامج رامز جلال الجديد، يتم تصويره في إندونيسيا.

    وكانت تسريبات كشفت في شهر مارس/آذار، أن من بين ضحايا النسخة الجديدة من برنامج رامز جلال الجديد للمقالب، الممثلة المصرية، رانيا يوسف، خاصة بعد الضجة الأخيرة التي أحدثتها بسبب الفستان الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي.

    كما أشارت التسريبات إلى أن رامز جلال يرغب في الإيقاع بالفنانة دنيا سمير غانم، والمعلق الرياضي المصري، مدحت شلبي، والممثلان الكوميديان علي ربيع ومصطفى خاطر، ومطرب أغنية "ديسباسيتو" الشهيرة.

    ومن المرجح أن يتنكر رامز جلال في برنامجه الجديد بإطالة شعره على غير المعتاد، وصبغ لحيته باللون الأبيض حتى يبدو عجوزا، فيما لم يتم الكشف عن اسم البرنامج بعد.

    كما كشف الحساب الرسمي لـ "شرطة المشاهير" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أن الإعلامية الإماراتية، مهيرة عبد العزيز، ستشارك رامز جلال تقديم برنامجه للمقالب لرمضان 2019، ويتلخص دورها في إقناع الضيوف بأنهم في أحد البرامج الوهمية، ثم تتوالى أحداث المقلب.

    ويعتبر البرنامج الجديد هو النسخة السابعة لرامز جلال في مجال المقالب، وسيعرض على فضائية "إم بي سي مصر" السعودية.

    انظر أيضا:

    تسريبات جديدة من برنامج رامز جلال رمضان المقبل... هؤلاء أبرز ضحاياه
    تسريب فكرة برنامج مقالب رامز جلال الجديد لرمضان 2019
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