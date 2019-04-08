ممثلة مصرية: تمنيت لو أني ذكر (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية سماح أنور، عن تمنيها أن تكون ذكرا بسبب شعورها بالانزعاج من نظرة المجتمع للأنثى.

قالت سماح أنور في تصريحات تلفزيونية: "مجرد لكونها أنثى، تكون مستباحة أو تابعة، وهذا حديث مغلوط. لهذا كنت أتمنى لو كنت ولدا".

وأشارت أنور إلى أنها لم تتزوج سوى مرة واحدة، وأن كل ما تردد عن زواجها أكثر من مرة ليس له أساس من الصحة، وأن سبب عدم تكرارها لتجربة الزواج هو شعورها بالسعادة الكبيرة عندما تكون بمفردها.

وأكدت الممثلة المصرية سماح أنور، أن علاقتها بالنجم سمير صبري حقيقية، وهي بالفعل تحمل مشاعر حب تجاهه، ولكنه حب من نوع آخر.

وأوضحت سماح أنور أنه كان هناك مشروع زواج بينهما منذ سنوات، ولكنه لم يكتمل، ولكن علاقة الصداقة مازالت مستمرة بينهما.