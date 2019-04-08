بيان من السفارة الألمانية في القاهرة بشأن"ببغاء" (صورة)

أصدرت السفارة الألمانية في العاصمة المصرية القاهرة، بيانا بشأن ببغاء مصاب عثر عليه الموظفون أمام مقر السفارة.

وجاء في بيان السفارة: "وجدنا هذا البغبغان الجميل مصاب اليوم أمام باب السفارة، فقمنا بجمع المال وأخذه بعض الزملاء إلى العيادة لعلاجه".

وأضاف "نتمنى له الشفاء السريع ليتمكن من الطيران مجددا والعودة إلى أصدقاءه حر طليق".

الببغاء طائر معروف بألوانه الزاهية، كما تجيد بعض أنواعه تقليد الأصوات.

وقد ينجح الببغاء الرمادي الأفريقي في تعلم حوالي 800 كلمة، إلا أنها في البرية لا تقلد أصوات بعضها البعض أو أية أصوات أخرى وانما تحدث جلبة وصخبا وصفيرا.

وتتواجد الببغاوات في المناطق الدافئة من العالم منها الهند وجنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا.