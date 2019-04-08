ابن يحرم والده من دخول الآيباد لمدة 48 عاما

تسبب طفل صغير في حرمان والده من الدخول إلى جهاز "الآيباد" اللوحي الخاص به، لفترة مذهلة، تصل إلى 48 عاما.

غرد الصحفي، إيفان أوسنوس، أن ابنه البالغ من العمر 3 سنوات، حاول الدخول إلى "آيباد" أكثر من مرة، بواسطة كلمة سر خاطئة، ما تسبب في قفل الجهاز لـ 48 عاما المقبلة، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وشارك أوسنوس، عبر حسابه على "تويتر" صورة للرسالة الظاهرة على جهازه "آيباد"، والتي تطلب منه العودة إليه مرة أخرى بعد مرور 25 مليون دقيقة، أي ما يعادل نصف قرن تقريبا، وطلب من متابعيه تقديم اقتراحات لمساعدته في أزمته.

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW — Evan Osnos (@eosnos) April 6, 2019

ورد أحد المغردين على الصورة، بأنه سيقوم بإعطاء كلمة المرور لابنه، بينما مازح آخر أوسنوس بأنه عليه ركوب "آلة الزمن" من أجل كسب الوقت، وفتح جهازه بعد هذه الفترة الطويلة سريعا.

ووفقا لشركة "أبل"، عندما يتم إدخال كلمة سر غير صحيحة على أي جهاز يعمل بنظام تشغيل "آي أو إس" عدة مرات ، فسيتم قفله وستظهر رسالة لإعلام صاحبه أن جهازه معطل.

وتنصح "أبل" بإجراء عملية نسخ احتياطي لأجهزتهم، لأنه في حال عدم القيام بهذه الخطوة سيتم محو كل البيانات.