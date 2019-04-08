نبأ وفاة إعلامي سعودي شهير يثير الجدل

أثار خبر وفاة الإعلامي السعودي، أحمد الشقيري، مقدم برنامج "خواطر"، منذ بداية الشهر الجاري، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت صحيفة "سبق" السعودية، قد ذكرت أن الشقيري توفي إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة، ما جعل المئات من محبيه ومتابعيه يتحرون أكثر عن الخبر ومدى صحته.

© Photo / Sabq خبر وفاة أحمد الشقيري على صحيفة "سبق"

ولم يصدر أي نفي عن أحمد الشقيري عبر صفحاته الرسمية على موقعي "إنستغرام" و"تويتر" للتواصل الاجتماعي، حتى خرج إعلامي سعودي، السبت، لينفي صحة الخبر، ويعتذر عن نشره.

وغرد عبر "تويتر": "‏أبدي أسفي واعتذاري الشديدين للجميع لتسرعي بتمرير خبر غير حقيقي عن شائعة وفاة الإعلامي أحمد الشقيري، فقد خدعت بصياغة الخبر ومصدره قبل التثبت والتأكد من عدم صحته. أسأل الله تعالى أن يطيل في عمره على طاعة الله وتمام العافية وان يتجاوز عني فيما اقدمت عليه من خطأ غير مقصود".

أبدي أسفي واعتذاري الشديدين للجميع لتسرعي بتمرير خبر غير حقيقي عن شائعة وفاة الإعلامي أحمد الشقيري فقد خدعت بصياغة الخبر ومصدره قبل التثبت والتأكد من عدم صحته. أسأل الله تعالى أن يطيل في عمره على طاعة الله وتمام العافيه وان يتجاوز عني فيما اقدمت عليه من خطأ غير مقصود. — سعود مطلق الذيابي (@Saud_mutlaq01) April 6, 2019

واكتسب أحمد الشقيري شهرته من تقديمه لبرنامج "خواطر" عبر مواسم متعددة خلال شهر رمضان، والذي يناقش في حلقاته أكثر القضايا الملحة في المجتمعات العربية والإسلامية، وكذلك التحديات التي تواجه الشباب العربي، إضافة إلى كيفية التعلم من تجارب الدول المتقدمة للنهوض بالمجتمعات العربية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في شتى المجالات.