مصري يسرق خاتم وريث نابليون... والسوشي يسقطه في قبضة الشرطة

استعادت الشرطة الفرنسية خاتما مسروقا يعود إلى وريث إمبراطور فرنسا نابليون بونابرت، تقدر قيمته بنحو 1.3 مليون دولار.

وتعود ملكية الخاتم الآن إلى الأمير جان كريستوف نابليون، وريث نابليون بونابرت وخليفته المفترض على عرش فرنسا.

ووفقا لصحيفة "التلغراف"، يحتوي الخاتم على ماسة زنتها 40 قيراطا، مأخوذة من تاج الإمبراطورة يوجيني، آخر إمبراطورة على فرنسا.

وتمت سرقة الخاتم من حقيبة خطيبة الأمير جان، التي كانت متروكة في سيارتهما خارج أحد فنادق باريس.

ولم تسجل كاميرات المراقبة التابعة للفندق السرقة، إلى أن الشرطة علمت باستخدام إحدى بطاقات الائتمان الخاصة بها في أحد مطاعم السوشي في باريس.

وتعقبت الشرطة اللص، وهو مصري الجنسية في الثلاثين من عمره، ومعروف كسارق لدى أجهزة الأمن الفرنسية، وقبضت عليه في منزله واستعادت المسروقات.

يذكر أن وريث نابليون صاحب الـ32 عاما، يعمل مصرفيا في مجال الاستثمارات في لندن.