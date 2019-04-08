باحثون: الفياغرا قادرة على علاج خطر يهدد حياة الحوامل

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، يمكن استخدام أقراص تحفيز الانتصاب لتخفيض ضغط الدم، لدى النساء اللاتي يعانين من حالة تؤثر عليهن وعلى الأجنة.
وأوضح باحثو جامعة "ميسيسيبي" أن تناول العنصر النشط في الفياغرا "sildenafil citrate"، يمكنه أن يحمي قلب الجنين قبل ولادته.
وفي دراسة سابقة، وجد فريق البحث نفسه أن "sildenafil" يمكنه علاج تسمم الحمل بنجاح، مع تقليل ضغط الدم لدى الفئران التي لم تولد بعد.
ومن المقرر تقديم نتائج الدراسة الحديثة في الاجتماع السنوي للجمعية الفسيولوجية الأمريكية في أورلاندو، فلوريدا.
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