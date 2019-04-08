صبي يجني ثروة 200 ألف دولار في عمر الـ 14

تمكن صبي أمريكي من جني ثروة تقدر بنحو 200 ألف دولار، بفضل إدمانه على لعبة فيديو.

وحقق غريفين سبيكوسكي، البالغ من العمر 14 عاما، هذا المبلغ، من استمراره في لعب لعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت"، لمدة تصل إلى 18 ساعة بشكل يومي، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبسبب مدوامة سبيكوسكي على تصوير نفسه وهو يلعب اللعبة، وتحميل فيديوهاته عبر "يوتيوب"، اكتسب شعبية كبيرة، جذبت الرعاة والمعلنين له.

El joven «youtuber» de 14 años que ha ganado 180.000 euros jugando a «Fortnite»: Griffin Spikoski podría ser el nombre de cualquier niño de EE.UU. que pasa sus días en el colegio, va al parque y juega con sus amigos. Pero la… https://t.co/w0IdWHHQrz Blog https://t.co/oB1JbKZQ4M pic.twitter.com/FTL7kbPsx3 — predic (@predices) April 8, 2019

ويقضي المراهق الأمريكي المقيم في مدينة نيويورك، الذي يحمل الاسم المستعار "Skeptic"، ما بين 8 إلى 18 ساعة في اللعب يوميا.

ويوفر غريفين سبيكوسكي في فيديوهاته، دورات تعليمية بشأن لعبة الفيديو "فورتنايت"، ولكن والده كريس يشدد على أن أدائه للواجب المنزلي يأتي دائما في المقام الأول.

وأشار سبيكوسكي إلى أنه سيوفر ثروته للمستقبل، سواء من أجل نفقاته الجامعية أو لشراء منزل.