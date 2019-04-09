سيدة عربية تخلع زوجها في شهر العسل

ووفقا لصحيفة "البيان"، طالبت السيدة بالتفريق بينها وبين زوجها، لاستحالة الحياة بينهما، لكون الزوج بخيلا.
وخلال نظر الدعوى أمام الهيئة القضائية، أشار المحامي الحاضر مع السيدة، إلى أن موكلته تزوجت من زوجها الذي يصغرها بـ13 سنة، ومنذ اليوم الأول لزواجهما، طلب الزوج تسجيل عقد الإيجار ورسوم فواتير الإنترنت والماء والكهرباء باسمها، مدعيا ضياع أوراقه الثبوتية.
وأفاد المحامي في دفاعه أن الدين الإسلامي حلل الخلع، انطلاقا من احترامه لحق المرأة وتقديره لكيانها، واستجابة لرغبتها في إنهاء الحياة الزوجية، في حال كانت متضررة منه، بشكل أو بآخر.
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