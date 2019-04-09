علماء يتوصلون لطريقة تعيد مهرا عمره 42 ألف عام إلى الحياة (صورة)

أعرب علماء عن ثقتهم من نجاح استخراج خلايا من مهر منقرض عمره 42 ألف عام، لاستنساخ نوعه.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، نفق المهر منذ 42 ألفا و170 عاما عندما كان عمره أسبوعا أو أسبوعين فقط.

وبسبب التربة الجليدية في سيبيريا، تم حفظ خلايا المهر في حالة شبه مثالية.

Scientists 'confident’ of cloning 42,000 year old extinct foal species back to life https://t.co/XNnWvXn3Qs — Manolis Koutselakis (@manolhs) April 9, 2019

وعقب أشهر من العمل، بات فريق العمل الروسي الكوري الجنوبي المشترك، متفائلا بنجاح محاولة الاستنساخ للسلالة التي انقرضت قبل نحو 4 آلاف عام.

وقال مصدر في جامعة "نورث إيست" الفدرالية في ياكوتسك: "الباحثون واثقون من نجاح المشروع. ستستمر المحاولات حتى نهاية أبريل/نيسان من هذا العام".

وأشار الباحثون إلى أن المهر المنتظر استنساخه من نوع خيول "ياكوت"، والتي تمتلك القدرة على مقاومة درجات حرارة تصل إلى سالب 60.