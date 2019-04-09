نجم "صراع العروش" يزور دولة عربية (صور)

حرص الممثل هافثور يوليوس بيورنسون، الشهير بدور "الجبل" في مسلسل "صراع العروش"، على زيارة مصر، وتحديدا منطقة الأهرامات بصحبة زوجته كيلسي هينسون.

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور لبيورنسون صاحب الـ206 سم طولا، وزوجته، أمام الأهرامات وأبو الهول.

ويبدأ عرض الموسم الثامن يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري عبر شبكة HBO.

الجبل وزوجته في زيارتهم الى مصر. pic.twitter.com/OrP9rQbKwh — Cinema Club (@CinemaClub96) April 8, 2019

يذكر أن بيورنسون من مواليد أيسلندا ويبلغ من العمر 31 عاما، وسبق له احتراف كرة السلة، قبل الحصول على لقب أقوى رجل فى العالم عام 2018.

Game Of Thrones أو "صراع العروش"، هو مسلسل اكتسب شهرة وجماهيرية واسعة حول العالم، حيث يروى قصة ملحمية بين سبع ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر مارتن.