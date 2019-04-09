5 حيل للحصول على بطاقات سفر بأرخص الأسعار

مع اقتراب موسم العطلات والسياحة يرغب الكثيرون في توفير الأموال على بطاقات السفر من أجل صرفها في رحلاتهم.

نشرت صحيفة "The Daily Mail" البريطانية تقريرا حول 6 حيل يمكن اتباعها من أجل الحصول على تذكرة بسعر زهيد.

© AFP 2019 / Fred Dufour 5 تطبيقات لا تفوت تحميلها على هاتفك أثناء السفر

-"الشهر الذهبي":

حيث يجري الإعلان عن الرحلات قبل سنة من موعدها، لكن قلة من الناس يتمكنون من تثبيت حجوزاتهم، لعدم تحديد الكثيرين يوم سفرهم بالدقة.

وبحسب موقع "Kayak" فإنه على سبيل المثال أرخص رحلات مدينة سيدني بأستراليا أو مدينة طوكيو باليابان أو مدينة بالي بإندونيسيا ستجدها قبل 8 أشهر من موعد الرحلة، بينما أفضل أسعار للرحلات إلى مدن لاس فيغاس ولوس أنجلوس ونيويورك بالولايات المتحدة تكون قبل 6 أشهر من موعد مغادرتها.

وتأتي الصفقات المربحة على الرحلات إلى مدينة دبي في الإمارات قبل 3 أشهر من موعدها، والرحلات إلى مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة قبل شهرين.

-حجز الإقامة مع التذكرة:

تلجأ العديد من شركات الطيران إلى تقديم عروض للمسافرين على متنها من خلال تأمين مساكن لهم وبأسعار مغرية.

على سبيل المثال، احجز رحلتين على الدرجة الاقتصادية على الخطوط الجوية البريطانية من مطار غاتويك في لندن إلى مدينة لاس فيغاس بمقاطعة نيفادا في شهر مايو/ أيار وستكلفك 1636 دولارا،

وستبلغ قيمة الإقامة أسبوعا في فندق Wynn نحو 2404 دولارات، ما يجعل إجمالي تكلفة الرحلة 4040 دولارا.

احجز الرحلة والفندق نفسيهما كباقة من الخطوط الجوية البريطانية وسيكون إجمالي التكلفة 3202 دولار، وهو ما يوفر لك مبلغا ضخما يصل إلى 838 دولارا.

-السفر على متن عدة شركات: CC0 إحصائية تثبت بأن مكان العمل مفضل لشراء تذاكر السفر

السفر على متن شركات مختلفة يمكن من خلاله أن توفر الكثير من الأموال، من خلال البحث عن أرخص العروض للتنقل.

-بطاقات الائتمان:

حيث تقوم العديد من شركات الطيران تقديم هذه البطاقات من أجل ربح إمكانية السفر مجانا، عندما تستخدمها لدفع ثمن الرحلات والسفر.

-احذر التكاليف الإضافية:

تبدو أسعار الرحلات الاقتصادية الخفيفة الجديدة عبر المحيط الأطسي جيدة، لكنها ستبقى كذلك فقط إذا كنت مستعدا للسفر فقط دون أي كماليات.