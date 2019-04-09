تسجيل
16:11 09 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    السفر

    5 حيل للحصول على بطاقات سفر بأرخص الأسعار

    © Sputnik .
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    مع اقتراب موسم العطلات والسياحة يرغب الكثيرون في توفير الأموال على بطاقات السفر من أجل صرفها في رحلاتهم.

    نشرت صحيفة "The Daily Mail" البريطانية تقريرا حول 6 حيل يمكن اتباعها من أجل الحصول على تذكرة بسعر زهيد.

    مبيعات هواتف آيفون إكس في متاجر أبل بمختلف مدن العالم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - بكين، الصين
    © AFP 2019 / Fred Dufour
    5 تطبيقات لا تفوت تحميلها على هاتفك أثناء السفر

    -"الشهر الذهبي":

    حيث يجري الإعلان عن الرحلات قبل سنة من موعدها، لكن قلة من الناس يتمكنون من تثبيت حجوزاتهم، لعدم تحديد الكثيرين يوم سفرهم بالدقة.

    وبحسب موقع "Kayak" فإنه على سبيل المثال أرخص رحلات مدينة سيدني بأستراليا أو مدينة طوكيو باليابان أو مدينة بالي بإندونيسيا ستجدها قبل 8 أشهر من موعد الرحلة، بينما أفضل أسعار للرحلات إلى مدن لاس فيغاس ولوس أنجلوس ونيويورك بالولايات المتحدة تكون قبل 6 أشهر من موعد مغادرتها.

    وتأتي الصفقات المربحة على الرحلات إلى مدينة دبي في الإمارات قبل 3 أشهر من موعدها، والرحلات إلى مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة قبل شهرين.

    -حجز الإقامة مع التذكرة:

     تلجأ العديد من شركات الطيران إلى تقديم عروض للمسافرين على متنها من خلال تأمين مساكن لهم وبأسعار مغرية.

    على سبيل المثال، احجز رحلتين على الدرجة الاقتصادية على الخطوط الجوية البريطانية من مطار غاتويك في لندن إلى مدينة لاس فيغاس بمقاطعة نيفادا في شهر مايو/ أيار وستكلفك 1636 دولارا،

    وستبلغ قيمة الإقامة أسبوعا في فندق Wynn نحو 2404 دولارات، ما يجعل إجمالي تكلفة الرحلة 4040 دولارا.

    احجز الرحلة والفندق نفسيهما كباقة من الخطوط الجوية البريطانية وسيكون إجمالي التكلفة 3202 دولار، وهو ما يوفر لك مبلغا ضخما يصل إلى 838 دولارا.

    -السفر على متن عدة شركات:

    موظف في مكتب
    CC0
    إحصائية تثبت بأن مكان العمل مفضل لشراء تذاكر السفر

    السفر على متن شركات مختلفة يمكن من خلاله أن توفر الكثير من الأموال، من خلال البحث عن أرخص العروض للتنقل.

    -بطاقات الائتمان:

    حيث تقوم العديد من شركات الطيران تقديم هذه البطاقات من أجل ربح إمكانية السفر مجانا، عندما تستخدمها لدفع ثمن الرحلات والسفر.

    -احذر التكاليف الإضافية:

    تبدو أسعار الرحلات الاقتصادية الخفيفة الجديدة عبر المحيط الأطسي جيدة، لكنها ستبقى كذلك فقط إذا كنت مستعدا للسفر فقط دون أي كماليات.

    انظر أيضا:

    5 تطبيقات لا تفوت تحميلها على هاتفك أثناء السفر
    إيران تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى جورجيا
    إحصائية تثبت بأن مكان العمل مفضل لشراء تذاكر السفر
    دراسة جديدة تكشف جواز السفر "الأكثر حرية" في العالم
    الكلمات الدلالية:
    سياح, شراء, الرحلات الجوية, السفر, السياحة, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    دبابات تي-34، خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ 74 لـ عيد النصر على أمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في حقل التدريب العسكري ألابينو في ضواحي موسكو
    انطلاق أولى تدريبات العرض العسكري بمناسبة عيد النصر
    السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية
    هل تتخلى السعودية عن الدولار في معاملاتها النفطية
    الكوليرا...تحصد أرواح اليمنيين من جديد
    الكوليرا...تحصد أرواح اليمنيين من جديد
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك