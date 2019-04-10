الأمير هاري وميغان يدخلان موسوعة "غينيس"

الأمر يبدو للوهلة الأولى طبيعيا، إلا أنه وبعد مرور 6 ساعات من إطلاق الحساب، أي بحدود التاسعة مساء وصل عدد المتابعين لمليون شخص.
وبحسب صحيفة "The Sun" البريطانية، فإن هذا يعني بأنهما حطما الرقم القياسي في الحصول على أسرع حساب يصل متابعوه لمليون شخص في هذه الفترة الزمنية القصيرة.
وارتفع الرقم إلى 1.8 مليون متابع في صباح 3 أبريل/نيسان وتحديدا عند الساعة الرابعة صباحا.
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“Welcome to our official Instagram; we look forward to sharing the work that drives us, the causes we support, important announcements, and the opportunity to shine a light on key issues. We thank you for your support, and welcome you to @sussexroyal.”- Harry & Meghan
وكان الثنائي قد كتبا في أول منشور على الصفحة الخاصة بهما: "نتطلع من خلال الحساب لمشاركة العمل الذي يحفزنا، والقضايا التي ندعمها، وبياناتنا المهمة، كما أنه فرصة لتسليطنا الضوء على القضايا الرئيسية".
يذكر بأن أسرع حساب مسجل في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لوصوله إلى المليون متابع على "إنستغرام"، كان من نصيب نجم البوب كانغ دانييل في 2 يناير/كانون الثاني من هذا العام، حيث وصل إلى مليون متابع في غضون 11 ساعة و36 دقيقة.
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