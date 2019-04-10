على طريقة الأفلام...طفل يستطيع الهروب بعد 8 سنوات على اختطافه

تمكن صبي أمريكي من الهروب من مختطفيه بعد مرور 8 سنوات على اختطافه، حيث اختفى منذ العام 2011، بعد انتحار والدته.

أخبر الصبي مركز الشرطة الذي تمكن من الوصول إليه بعد فراره من مختطفيه، بأنه كان قد اختطف منذ 8 سنوات، بحسب ما نقلت صحيفة "Dailymail" البريطانية.

وأضاف بأنه تمكن من الهروب من مكان احتجازه في منطقة راف فور إن، الواقعة في بوسطن الأمريكية، حيث هرب راكضا إلى أن وصل لكنتكاي في نيوبورت، وأبلغ الشرطة عن اختطافه.

يذكر بأن الصبي المعروف باسم تيموثي بيتزن، كان قد اختفى منذ 11 مايو/أيار 2011، بعد أن تركه والده في مدرسة جرينمان الابتدائية، في إلينوي الأمريكية، وأخذته بعدها والدته آمي فراي بيتزن، التي أعلمت المدرسة أنها بحاجة إلى نقل ابنها بسبب أمر طارئ في المنزل.

ثم أخذت فراي ابنها تيموثي الذي كان يبلغ وقتها 6 سنوات في عطلة لمدة ثلاثة أيام، قبل العثور عليها ميتة داخل غرفة فندق في روكفورد الأمريكية دون وجود أي أثر لابنها.

وقدم الصبي وصفا مفصلا لخاطفيه الذين احتجزوه لأكثر من سبع سنوات، وبعدها تم نقل الصبي إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم وبقي تحت مراقبة الشرطة.