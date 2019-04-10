نيكول كيدمان أعجبت بهذا المذيع لكنه تركها من أجل ألعاب الفيديو

فوجئ مذيع شهير في أثناء استضافته للممثلة العالمية نيكول كيدمان أنها أعجبت به، لكنه تركها من أجل ألعاب الفيديو.

واستضاف المذيع جيمي فالون، نيكول كيدمان في برنامجه، وتحدثا عن أول لقاء بينهما، حينما ذهبت نيكول كيدمان إلى شقة فالون بصحبة صديق لها، لكن المفاجأة كانت قول نيكول إنها كانت معجبة بجيمي فالون، وعندما ذهبت إلى شقته، تركها وقام بوضع شريط ألعاب الفيديو.

وقال جيمي فالون، إن صديقا له أخبره بأن نيكول كيدمان معه، وبإمكانه أن يجعلهما يتقابلان في شقة فالون، وهو ما فرح به جيمي كثيرا، واشترى جبنا ومقرمشات وذهب لشقته.

وقالت نيكول إن جيمي لم يكن يشعر بشيء ولم يعبر عن شيء بل فقط "أمممم"، وأضافت أنه كان من المفترض أن يقضيان الوقت معا لكنه فضل لعب الفيديو.

ووصفت نيكول كيدمان الوضع بأنه كان سيئا، وأقسمت أن جيمي لم يتحدث لمدة ساعة ونصف، فقالت لنفسها أنه لا يوجد توافق أو ربما "جيمي" شاذ.