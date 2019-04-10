ماذا فعلت جاموسة حاصرها الأسود في الغابة والتماسيح في النهر (فيديو)

جرت معركة ملحمية بين مجموعة من الأسود وجاموسة، حيث حاول الأسود ملاحقتها وافتراسها، إلا أن الجاموسة هربت منهم إلى النهر.

وأظهر فيديو مهاجمة تمساح للجاموسة في النهر، فما كان منها إلا أن خرجت منه لتواجه مجموعة الأسود مرة أخرى.

وقام الأسود بمهاجمة الجاموسة مرة أخرى، إلا أن ما أنقذها هو وجود قطيع من الجاموس.