بدء استخدام الطائرات المسيرة في خدمات التوصيل

أطلقت خدمة الطائرات المسيرة "وينغ"، التابعة لشركة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، أول عملية توصيل جوي في كانبيرا الأسترالية، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الطيران المدني.

وستشمل الخدمة بدايةً حوالي 100 منزل في ضواحي كرايس وبالمرستون وفرانكلين، لكن الشركة تخطط في الأشهر القليلة المقبلة لتوسيع نطاقها وصولا إلى هاريسون وغونغاهلين.

وتتعامل الخدمة مع الشركات المحلية، بما في ذلك المقاهي والصيدليات، لتقديم منتجاتها في غضون دقائق.

وقد تم السماح للشركة التحليق، لكن ضمن قيود، تتمثل بعدم التحليق فوق الطرق الرئيسية، في الفترة ما بين الساعة 07:00-20:00 من الاثنين إلى الجمعة. كما يمنع تحليقها قريبا من الناس.

وكانت "وينغ" قد أجرت اختبار التوصيل بالطائرات المسيرة في أستراليا منذ عام 2014. وقد أوصلت خلال الأشهر الـ18 الماضية، المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية الصغيرة والأدوية أكثر من 3 آلاف مرة إلى المنازل الأسترالية في فرنلاي بارك ورويالا وبونيثون.

وأكد هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية، يوم الثلاثاء 9 نيسان/أبريل، أن عمليات "وينغ" تلبي مستو مقبولا من السلامة وتعمل ضمن المبادئ الوجيهية لمشغلي الطائرات المسيرة التجارية.

وأشارت "وينغ" إلى أنها ستطلق أول خدمة توصيل أوروبية في فنلندا في ربيع عام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن "وينغ" ليست خدمة التوصيل الأولى بالطائرات المسيرة، إذ سبقتها إلى ذلك شركة "أمازون". كما تنافسهما الشركة الإسرائيلية "Flytrex"، التي أطلقت خدمتها في أيسلندا في عام 2017.