اتهمت بالتحريض على الفجور... حبس الراقصة الروسية جوهرة مدة سنة مع الشغل والنفاذ

أدانت محكمة مصرية الراقصة الروسية جوهرة بالسجن لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، متهمة إياها بالتحريض على الفسق والفجور.

وقامت قوات الأمن المصرية بالقبض على جوهرة، بعد ارتدائها لملابس رقص غير مطابقة للمواصفات في فبراير/شباط 2018، حسب "آر تي".

◘◘ حبس الراقصة جوهرة سنة.. تعرف على التهم الموجهة إليها



الوطن| التفاصيل من هنا: https://t.co/G3LzVFYKe3 pic.twitter.com/t4IONgDUfw — أخبارك.نت (@akhbarak) April 10, 2019

وأظهرت مقاطع فيديو للراقصة عدم ارتدائها "شورت" أسفل بدلة الرقص.

واتهمت جوهرة بالتحريض على الفسق والفجور.

وأحيلت الراقصة الروسية إلى النيابة، ثم صدر الحكم مؤخرا بحبسها عاما مع الشغل والنفاذ.