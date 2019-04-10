اتهمت بالتحريض على الفجور... حبس الراقصة الروسية جوهرة مدة سنة مع الشغل والنفاذ

وقامت قوات الأمن المصرية بالقبض على جوهرة، بعد ارتدائها لملابس رقص غير مطابقة للمواصفات في فبراير/شباط 2018، حسب "آر تي".
◘◘ حبس الراقصة جوهرة سنة.. تعرف على التهم الموجهة إليها— أخبارك.نت (@akhbarak) April 10, 2019
الوطن| التفاصيل من هنا: https://t.co/G3LzVFYKe3 pic.twitter.com/t4IONgDUfw
وأظهرت مقاطع فيديو للراقصة عدم ارتدائها "شورت" أسفل بدلة الرقص.
واتهمت جوهرة بالتحريض على الفسق والفجور.
وأحيلت الراقصة الروسية إلى النيابة، ثم صدر الحكم مؤخرا بحبسها عاما مع الشغل والنفاذ.
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