سكاريت جوهانسون تلجأ لقسم الشرطة بعد اعتداء المصورين عليها

تقدمت الممثلة الأمريكية سكاريت جوهانسون ببلاغ إلى قسم الشرطة في لوس أنجلوس، بعد تعرضها لهجوم من قبل مصوري الباباراتزي.

جاء ذلك عقب ظهورها في برنامج "Jimmy Kimmel Live"، حيث طاردها مصورو الباباراتزي وكانوا يلاحقونها بشدة، بحسب ما نشره موقع "فوكس نيوز".

وقال متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس إن "الممثلة الأمريكية كانت تغادر استديو جيمي كيميل عندما التفت حولها مجموعة كبيرة من المصورين تغلبوا على الحرس الخاص بها لدرجة جعلتها تلجأ لشرطة لوس أنجلوس لحمايتها نظرا لأنها شعرت بالذعر الشديد".

​وذكر تقرير "فوكس نيوز" أن جوهانسون تعرضت للضرب من قبل المصورين، وتوجهت إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الحادث.

وأشار تقرير آخر إلى أن سكارليت جوهانسون لم تصب في الحادث ولم تقم بتقديم أي تقرير للشرطة يفيد بتعرضها للضرب.

يذكر أن جوهانسون كانت ضيفة في برنامج Jimmy Kimmel Live إلى جانب أبطال فيلم "Avengers: Endgame" من أجل الترويج له، والذي من المقرر أن ينطلق في دور العرض يوم 26 أبريل/ نيسان الجاري.