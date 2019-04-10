تسريبات عن جهاز آيفون الجديد... فما أبرز ما فيها

وحسب موقع Theverge التقني، فإن التطوير يؤدي إلى جعل حجم شاشة OLED في هاتف آيفون الجديد يتماشى مع "آيفون أكس آر" الأرخص لهذا العام، الذي يحتوي على شاشة LCD.

وتوضح المعلومات أن الهواتف سوف تستمر في استخدام موصل Lightning، لكن "أبل" سوف تعمد إلى توفيرها مع كابل USB-C إلى Lightning، وشاحن سريع بقدرة 18 واط. ورغم أن تقارير سابقة تحدثت عن أن بعض نماذج آيفون إكس إس الجديدة قد تأتي بثلاث كاميرات، إلا أن تقارير جديدة أشارت إلى أن الكاميرا الثلاثية سوف تكون حصرية لطرز سعة التخزين الأعلى.

كما أشارت التقارير أيضاً إلى أنه ليس من المتوقع أن تقوم "أبل" بإجراء تحسينات كبيرة على تشكيلة عام 2019 من هواتف آيفون.