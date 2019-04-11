شاهد... ميسي ينزف بعد تعرضه لضربة قوية

وتعرض ميسي للضربة القوية من تدخل من كريس سمولينغ مدافع يونايتد.
وصرح لويس سواريز، مدرب برشلونة، بعد المباراة، قائلا: "ميسي لم يشعر براحة بعد إصابته في الوجه، سيخضع للكشف لنرى مدى الإصابة فقد كانت قوية وتركت كدمة كبيرة".
اخر من جعل ميسي ينزف دم— نيرون (@thameeralamma) April 10, 2019
اغرقهم في ملعبهم بالدماء pic.twitter.com/kHLepTTEPh
وقال سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة: "كانت ضربة قوية وتركت أثرا ونزف كثيرا، من الواضح أنه لم يكن يشعر براحة لكنه لعب بشجاعة وبأفضل طريقة ممكنة كما يفعل دائما".
https://t.co/W5LXNm4o1Q— Sidonianews-G.Z (@sidonianews) April 11, 2019
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار العالم / ميسي ينزف مجددا.. ويخضع للكشف pic.twitter.com/NKioOFsgSS
يشار إلى أن ميسي كان قد تعرض للإصابة عام 2017 وسالت دماؤه واضطر إلى إكمال اللقاء والمناديل في فمه حتى حسمه بنتيجة 3-2.
ميسي ينزف— أحمد السعيد (@Ahmd_AlSaeed) April 10, 2019
soon… pic.twitter.com/2yOrnyhk0o
وحقق برشلونة الفوز على مضيفه مانشستر يونايتد في مباراة أمس الأربعاء بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.
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