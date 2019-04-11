تحذير للسعوديين من طقس اليوم والغد

وقال الحصيني إن الطقس سيكون باردا على الرياض ومحافظاتها وأجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والشرقية والباحة وعسير مع رياح، وفرصة تشكل سحب عملاقة وجريان الأودية.
اللهم أغثنا— عبدالعزيز الحصيني (@A__alhussaini) ١١ أبريل ٢٠١٩
متوقع #اليوم_الخميس وليلة الجمعة
امطار متفاوتة من خفيفة الى غزيرة وحبات برد على الرياض ومحافظاتها وأجزاء من المدينة ومكة والقصيم والشرقية والباحة وعسير مع رياح /بإذن الله
مع فرصة تشكل سحب عملاقة وجريان الأودية
من لدية مناسبة في أماكن مكشوفة يحتاط بسبب تقلبات الجوية👇 pic.twitter.com/PcUH7i4H31
وأشار الباحث السعودي إلى أن "من لديه مناسبة في أماكن مكشوفة فليأخذ حذره بسبب تقلبات الجو"، بحسب ما نشرته صحيفة "المواطن".
📡متابعة— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) April 11, 2019
استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة والمؤدية إلى تدني الرؤية الأفقية- بمشيئة الله تعالى- على مناطق #نجران #الرياض شرق #مكة_المكرمة وشرق #المدينة_المنورة حتى مساء اليوم#طقس_الربيع #نحميها #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/9pirkMgKqx
ومن جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، والرياض، والشرقية وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
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