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17:30 11 أبريل/ نيسان 2019
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    الفنان المصري محمود الجندي

    محمود الجندي... تعرض للصفع على وجهه في بداياته وسر ارتدائه ملابس الجيش العراقي

    © Photo / Facebook/ Rubabikya
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    زخرت حياة الممثل المصري الراحل، محمود الجندي، الذي كان يعد من أبرز نجوم الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، بالعديد من المواقف والصعوبات، منها تعرضه للإهانة في بداياته الفنية، من أحد كبار الفنانين، وسر زيارته للعراق، التي أثارت جدلا واسعا، وخوضه تجربة إنتاج واحدة فقط بسبب فشلها.

    ولد محمود الجندي عام 1945 في محافظة البحيرة في دلتا مصر، والتحق بمدرسة الصنايع قسم النسيج لكن شغفه بالفن دفعه للانتساب إلى المعهد العالي للسينما.

    وأدى الجندي الخدمة العسكرية لقرابة 7 سنوات، وهو أحد أبطال حرب السادس من أكتوبر عام 1973.

    صفعة من أحمد رمزي

    في بداياته الفنية، كشف محمود الجندي لبرنامج "ساعة صفا" على فضائية "art" السعودية، في عام 2010، أنه تعرض للضرب من قبل الفنان الراحل أحمد رمزي، وأن الفنان العالمي عمر الشريف كان شاهدا على تلك الواقعة.

    وقال: "كنت ذاهبا للقاء الموسيقار عمار الشريعي في منزله، ولكني فضلت أن أتجه قبل الموعد إلى أحد الفنادق الكبرى لتناول قدحا من القهوة، وهناك فوجئت بالفنان أحمد رمزي الذي ما أن رآني حتى أصر على جلوسي معه ومع صديقه الفنان عمر الشريف".

    وتابع: "وجدت أن الجلسة التي جمعت رمزي بالشريف اتسمت بطابع الحميمية، وتبادل ذكريات بينهما ليس لي شأن فيها، فحاولت مرارا أن أنسحب بهدوء وبلباقة للحاق بميعاد عمار الشريعي، ولكن دون جدوى بسبب إصرار رمزي الشديد، وعندما فات ميعاد الشريعي استأذنت أحمد رمزي بالانصراف، فما كان منه إلا وأن صفعني على وجهي بكفيه". وأردف ضاحكا للبرنامج: "بعد تلك الواقعة قابلت الفنان عمر الشريف، وأكد لي أنه لو كان منع أحمد رمزي من صفعه لي لكان نال هو الآخر نصيبا من الضرب".

    وجاءت انطلاقة محمود الجندي الفنية من خلال خشبة المسرح، بمشاركته في بطولة مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة"، أمام الممثل الكوميدي الراحل فؤاد المهندس، من إنتاج عام 1979.

    4 زيجات… منها عبلة كامل

    وتزوج الجندي 4 مرات، الأولى من ضحى حسن، وأنجب منها 3 بنات وولد هو المخرج أحمد الجندي، صاحب فيلم "طير إنت" ومسلسل "الكبير أوي"، واستمر زواجهما حتى وفاتها في عام 2001 إثر حريق بالمنزل، كما تزوج في عام 2003 من الممثلة المصرية عبلة كامل، وانتهت الزيجة بالطلاق.

    وفي لقاء معه، علل الجندي طلاقه من عبلة كامل، لأنه يرفض لقب "زوج الست"، بعدما وجد أن "كامل" تفوقه في نجاحها.

    كما أن الأدوار التي كانت تعرض على الجندي في فترة زواجه من عبلة كامل، كانت تأتي تقديرا لها ومكانتها الفنية ومجاملة لها، وهو ما دفعه للانفصال عنها، رغم الاحترام الذي يكنه لها، إلا أنه لم يرغب في استمرار هذه المعاناة.

    تجربة وحيدة في الإنتاج

    وبحسب اعترافاته في العديد من اللقاءات الإعلامية، فقد كان لمحمود الجندي، تجربة فاشلة واحدة في مجال الإنتاج الفني، هي فيلم "المرشد"، الذي عرض في عام 1989، وهو من بطولته وفاروق الفيشاوي وشيريهان، ولم يحقق نجاحا يذكر في شباك التذاكر.

    زيارة العراق المثيرة للجدل

    وفي أخر لقاء إعلامي معه، في شهر يناير/كانون الثاني، أكد محمود الجندي لبرنامج "حفلة 11"، على فضائية "أون إي" المصرية، أن زيارته للعراق كانت سبب شائعة إعتناقه المذهب الشيعي، لافتا إلى أنه زار العراق بدعوة من الحشد الشعبي، الذي تضمن مسلمين سنة وشيعة بالإضافة إلى مسيحين.

    وأوضح "الجندي" أنه ذهب تعاطفا مع ما حدث فى العراق من مجزرة إنسانية.

    وعن سبب إرتدائه ملابس الجيش فى العراق، أوضح أنه التقط هذه الصور فى أحد الموقع بالعراق لاستشهاد عدد كبير من العراقين فيه. 

    اعتزال قبل الوفاة 

    في شهر يوليو/تموز 2017، صدم محمود الجندي جمهوره ومعجبيه، باعتزاله الفن نهائيا، وأكد لفضائية "العربية" وقتها، أن آخر أعماله الفنية هو مسلسل "الأب الروحي".

    وقال الجندي أن السبب الرئيسي لاعتزاله هو: "الأجواء في الوسط الفني لا تحترم الفن أو الفنان، وصار هناك إهدار كبير للكرامة، وهذا ما لا أقبله، لذلك قررت أن ابتعد، وبالتأكيد الاحترام موجود لكن بيني وبين الجمهور والمحبين، ولكن القنوات والمنتجين لا يتعاملون من هذا المنطلق".

    وتابع الممثل الشهير: "أدرس هذا القرار منذ فترة، واستقريت في النهاية عليه، وذلك لأن أعصابي لم تعد تتحمل ما يحدث"وأكد الجندي أنه لن يتراجع عن هذا القرر، قائلا: "لا أظن أن الشروط الخاصة بي قد تنفذ، خاصة أن القنوات والمنتجين باتوا يتعاملون بمنطق التجار ويقومون بشراء الناس".

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