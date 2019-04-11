الحشد الشعبي العراقي يعزي بوفاة محمود الجندي

جاء في بيان للمديرية تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه: "نعزي الشعب المصري الشقيق وكل الأسرة الفنية في مصر والعالم العربي بوفاة الفنان الكبير والإنسان محمود الجندي".

© Photo / Facebook/ Rubabikya محمود الجندي... تعرض للصفع على وجهه في بداياته وسر ارتدائه ملابس الجيش العراقي

وأضاف "لا يخفى على أحد الإنسانية الكبيرة التي كان يحملها الفقيد خاصة موقفه المعلن من الإرهاب وداعميه".

وأضاف البيان، "سنبقى في العراق نتذكر مواقفه المؤيدة للقوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي هو وثلة من الفنانين الكبار من بلاد النيل أيام معارك الشرف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وحضوره البطولي في جبهات القتال لتخليد اسمه مع الشرفاء الذين وقفوا وقفة مشرفة مع بلاد الرافدين في معركته الملحمية".

وتوفي محمود الجندي فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز 74 عاما، في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.