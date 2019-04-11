سر لقاء ياسمين صبري بمونيكا بيلوتشي (صورة)

اجتمعت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، بنجمة الإغراء الإيطالية، مونيكا بيلوتشي، في العاصمة الفرنسية باريس.

وشاركت صبري صورتها مع بيلوتشي (54 عاما)، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إذ التقت بها في حفل إطلاق دار "كارتييه" لأحدث مجموعة من مجوهراتها.

وكتبت ياسمين صبري عن مونيكا بيلوتشي مع الصورة بالإيطالية "الجميلة مونيكا".

وتشتهر مونيكا بيلوتشي بأنها من أهم نجمات الإغراء في إيطاليا، ومن أشهر أشهر أفلامها "مالينا".

على الجانب الآخر، شاركت ياسمين صبري، مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ملصق مسلسلها "حكايتي"، استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان، والذي يشهد أول بطولة مطلقة لها في الدراما التليفزيونية.

والمسلسل يشارك في بطولته وفاء عامر وإدوارد وجمال عبد الناصر وأحمد صلاح حسني وأحمد بدير وهنادي مهنى وإسلام جمال وهبة عبد الحكيم وهو من تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج أحمد سمير فرج.