بالفيديو... كارول سماحة تكشف سبب غيابها الفني وتتحدث عن جنسيتها المصرية

قالت المطربة اللبنانية كارول سماحة، أنها مرت العام الماضي بصعوبات، كانت وراء غيابها الفني.

وتحدثت سماحة خلال مقابلة تلفزيونية على فضائية "سي بي سي" المصرية، عن سبب غيابها لمدة عام، مشيرة إلى مرض زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى.

وأضافت أنها مكثت عاما في المستشفى مع زوجها في الفترة من شهر فبراير/ نيسان، وحتى يونيو/ حزيران 2018، ووصفت العام الماضي بـ"الصعب".

وأشارت إلى أن انشغالها جعلها لا تستطيع التركيز في عملها خلال هذه الفترة، موضحة أن الأعمال الفنية تتطلب مزيدا من التركيز والراحة النفسية.

كما تحدث كارول سماحة عن حصولها على الجنسية المصرية، مشيرة إلى فخرها بهذه الخطوة، وقالت: "عائلتي وابنتي وزوجي مصريون، وكان لابد أن أحصل على الجنسية المصرية، خاصة أنها أول بلد احتضنتني، وقدمت بها أعمالا فنية رائعة".